Krausz Gábor sztárséf is szerepel a TV2-n látható Dancing with the Stars következő, immár negyedik évadában, de nem ez az egyetlen új kihívás, ami megtalálta. Ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.

Bár a sztárséf eredetileg egy saját éttermet tervezett, azt az álmát most egy időre elengedte, elképzelései szerint januártól teljes mértékben az új kihívásra fog koncentrálni, és mivel a szállodák közül több is Ausztriában található, gyakran kell majd utaznia.

„Rájöttem, hogy nem szeretek egy helyen lenni, nehezen viselem a monotonitást. Most úgy vélem,

hetente egy-két napot leszek Ausztriában,

de természetesen emellett teljes értékű apukája maradok a kislányomnak, Hannarózának. Ez az új feladat egyébként pont a legjobbkor jött az életembe, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogok belőle tanulni” – mondta a Borsnak a séf.