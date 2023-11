azt gondolom, hogy az örömteli hírek mellett a nehezebb időszakokról is fontos beszélni, hiszen az élet küzdelmesebb napjaiban is tudunk erőt adni egymásnak és utána igenis képesek vagyunk talpra állni! Én most szó szerint, ugyanis egy lábfej korrekciós műtéten estem át három héttel ezelőtt, ami miatt kényszerpihenőn vagyok, viszont decembertől főnixmadárként megújulva térek vissza a színpadra és az életbe.