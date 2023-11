Szabó Zsófi imádja mutogatni magát, szinte mindenről beszámol a közösségi oldalán. A fogyását követően egyre több szépészeti beavatkozáson is áteshetett, ugyanis sokak szerint szinte felismerhetetlen egykori önmagához képest. Amihez évek óta ragaszkodik, az a szőke hajszíne, legalábbis eddig az volt, de most azt is drasztikusan megváltoztatta, ugyanis sötétbarnára festette, így ismét teljesen máshogy néz ki, mind ahogy azt a követői megszokhatták.