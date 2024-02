Tolvai Renit a Megasztár 5. szériájában ismerte meg az ország, és bizony a 2009/2010-es versenyt meg is nyerte, első helyezést ért el. Reni egész Magyarországot elvarázsolta csodálatos hangjával, és mindenki azt gondolta, hogy személyében a haza könnyűzenevilág egyik legnagyobb csillaga ragyogott fel. És bár azóta is aktív előadó, folyamatosan adja ki az újabbnál újabb számokat, klipeket, most pedig új albummal tervez berobbanni, a várt sikereket mégsem érte el. Bár sokan kedvelik csodás hangját, olyan hatalmas rajongótáborral mégsem rendelkezik, mint például Rúzsa Magdi, és hatalmas arénákat sem tud megtölteni. Az utóbbi időben pedig nem is feltétlenül zenei karrierjétől volt hangos a sajtó.

Tolvai Reni nem csak a hangját szereti mutogatni. Előszeretettel posztol nap nap után fotókat formás idomairól, gyakran mutatja meg csodás testét rajongóinak. Sőt, már a

Megasztár alatt sem a hangja volt az egyetlen, amivel nagy hírnévre tett szert, már ugyanis akkor romantikus kalandba csöppent versenytársával, Kállay-Saunders Andrással. végül a két énekes összejött, és hosszú éveken keresztül együtt voltak. Viharos és szenvedélyes kapcsolat volt ez, ami végül véget ért. Az utóbbi időben felreppent a pletyka, hogy talán ismét együtt vannak, ez azonban nem bizonyosodott be.

Új szerelem

Tolvai Reni most éppen Rómában van, valószínűleg nem egyedül. A világ egyik leggyönyörűbb városa és kulturális központja olyannyira leköti az énekesnő érdeklődését és figyelmét, hogy közben az Instagramon válaszol a rajongók által feltett kérdésekre. Egy rajongója pedig élesen bekérdezett: tudni szerette volna, hogy miért nem mutatja meg párját a nyilvánosságnak. Reni az erre azt felelte, hogy fél, hogy a média szétcincálja. Ezzel tehát elismerte, hogy újra boldog párkapcsolatban él, magánéletét azonban védeni kívánja - írja a Ripost.