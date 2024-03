A Bors kiderítette, hogy sokoldalú tehetség volt a fiatal lány, aki meghalt. Szabó Renáta folyamatosan kapott megbízásokat a TV2-től és sok magyar sztártól. A fodrászként és stylistként is dolgozó hölggyel nagyon szerettek a hazai sztárok együtt dolgozni, de még külföldön is jelentős sikereket ért el – írja a Bors. A Next Top Model Hungaryben is dolgozott, valamint a Sztárban sztár 2023-as évadában is fodrászkodott.

Marics Petivel és Radics Gigivel is együtt dolgozott, ő volt a sztárok fodrásza.

Tolvai Reni is közzétett egy bejegyzést arról, hogy gyászol, megrendítő szöveget írt ki hozzá:

„Amíg újra nem találkozunk. Örökké a szívemben. Nyugodj békében Reni”

– írja.