A szolnoki temetőben álló sírt éjszaka bolygatták meg, szerszámok segítségével mozdították el a több százkilós márvány fedőlapot a sír tetejéről.

A rablók ezután viszont azzal szembesültek, hogy egy plusz betonlap állja útjukat, amit Grófo családja azért rakatott oda, hogyha valaki esetleg felnyitná a sírt, ne jusson el az elhunytig. A rablók végül a sír oldalában lévő gránit vázákat vitték magukkal.

Kis Grófo édesapjának sírja a rablás után pár órával

Fotó: Facebook

Megszólalt a sírrablás után Kis Grófo

A felháborító tett természetesen megrázta a családtagokat, Kis Grófo testvére 2 millió forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek. Gyémi azt állította, kamerafelvétel is van a sírrablókról.

Mint Kis Grófo a Borsnak most elmondta, sajnos az elkövetőket még nem sikerült elkapni, de a rendőrség természetesen nyomoz, és Grófóék ügyvédet is fogadtak. A sírt visszaállították eredeti állapotába, a vázákat is pótolják hamarosan.