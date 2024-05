Szoboszlai Dominik tudatosan óvja a magánéletét a nyilvánosság elől, azonban az ő esetében ez már nem olyan egyszerű dolog.

Tekintve, hogy a Liverpool sztárfocistájáról beszélünk, Angliában lépten-nyomon azt figyelik a rajongók, hogy mit csinál, hol van, vagy éppen kivel. Így történt meg az is, hogy pár héttel azután, hogy szárnyra kaptak az első pletykák a kapcsolatáról, le is fotózták az új barátnőjével, Borkával - írja a Bors.

A képek az Anfieldnél készültek, ahogy a páros elhagyja a helyszínt kocsival, de nem kellett sokat várni arra sem, hogy hivatalosan is felvállalt legyen a kapcsolat. Igaz, ezt Borka testvére, Zsóka intézte el a nagyérdeműnek.

A magyar válogatott kapitánya tavaly szeptemberben szakított volt kedvesével, Gécsek Fannival, a hír pedig sokkolta a rajongókat, hiszen a fiatalok kapcsolata irigylésre méltónak látszott. De csak látszott... A románcuk ugyanis nem bírta már ki Dominik átigazolását, így jobbnak látták, ha szakítanak. Hónapokig aztán nem lehetett hallani senkiről a sztársportoló életében, úgy tűnt, hogy csak a karrierjére koncentrál, de aztán megjelentek azok a pletykák, amiket már említettünk.

Az első találgatások abból indultak, hogy a Liverpool sztárja elkezdte követni Borkát az Instagramon.

Ebben persze semmi nincs még, ám Dominik a szakítása óta nem érdeklődött a közösségi oldalán más lányok iránt, csupán azokat követte, akiket mindketten ismertek Fannival. Éppen ezért lepődtek meg a rajongók, hogy most egy székesfehérvári hölgy is ott van a listán… Vagyis kettő, mert a teljes igazság az, hogy Borka lánytestvére is helyet kapott a a sorban - írja az Origo.