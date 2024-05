Valószínűleg először senki sem vette komolyan Marsi Anikó bejelentését: a szabadidejében házfelújítással szeretne foglalkozni. Pedig a Tények műsorvezetője nem viccelt, tényleg megfogta a kalapácsot, szó nélkül verte le a csempét, kitartóan csiszolta a fa bútorokat. A fáradozásainak lassan látszik az eredménye is, melyről személyesen ő számolt be a közösségi oldalain - írja a Bors.

Fiús meló

Marsi Anikó sosem volt az a kényeskedő fajta nő, sőt! Világ életében szerette a fiús játékokat, a szerelést, a kocsikat, az építkezési szerszámokat.

Számára nagyobb öröm egy barkácsáruházban sétálni, mint egy csillogó pláza steril folyosóin, és ha építkezésről van szó, akkor is szeret a tűzvonalban lenni, ő bizony beáll a fiúk közé és kiveszi a részét a fizikai munkából.

Még a sérülésektől sem fél, pedig abból is kijárt neki az elmúlt időszakban... A balatoni nyaralójukat a párjával, Gyarmati Gáborral közösen csinosítgatják.

Felcsillant a remény

Marsi Anikó most friss hírekkel érkezett a felújítással kapcsolatban, a jelek szerint lassan tényleg kezd egy gyönyörű házzá alakulni a régen elhanyagolt pici balatoni szerelmi fészek, ugyanis elkészült a konyha és a fürdőszoba is. Fontos megjegyezni, hogy Anikó és Gábor szinte minden ott talált elemet újra felhasznál, vagyis a régi konyhabútort varázsolták újra, a falakat és a talapzatot sem cserélték, hanem felújították. A házikó mostanra egészen más arcát mutatja, a műsorvezető TikTok-oldalán bemutatott képek szerint egy meseházikót alkottak, ahova bárki szívesen beköltözne, ha tehetné. Anikó természetesen nagyon büszke az eddig elért eredményre, és bizony azt is pontosan tudja, hogy még közel sincsenek kész mindennel...