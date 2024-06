Szabó Győző a legutóbbi Frizbi TV adásban olyan érdekességeket is megosztott a fiatalkoráról, melyeken még Hajdú Peti is elcsodálkozott. Hatalmas változáson ment át a színész egyetlen nyári szünidő alatt, amikor tinédzser korba lépett.

A műsorvezető, ahogy minden vendége esetében, most is régi fényképekkel készült: a beszélgetés közben mutatott egy régi, gyerekkori fotót a színészről, amely egyből több érdekes témát is felvetett.

Nehéz lenne erről a képről felismerni

Fotó: Frizbi TV / Youtube

"Érdekes, ezen a képen 13-14 éves voltam, ez volt a személyigazolvány portréképem.

Ekkortájt kerültem fel Budapestre a képzőművészeti szakközépiskolába és addig, azaz ezen a fotón a magasságom 153 centi volt. Egy nyár alatt nőttem 28 centit"

– döbbentette meg a színész Hajdú Pétert, majd kiderült, a hatalmas változás vicces helyzeteket szült a következő tanévben a barátok, osztálytársak körében.

Nem ismerték fel a barátai és az osztálytársai

Akkorát nőtt Szabó Győző egy nyár alatt, hogy az iskolatársai nem ismerték fel, hirtelen azt sem tudták, kivel futnak össze újra az iskola folyosóján. Elmondta, hogy többen konkrétan azt hitték, hogy nem is egy új diák, hanem egy új tanár érkezett az intézménybe hozzájuk.

"Második évben, amikor mentem vissza a képzőművészetire, akkor köszöntek nekem az osztálytársaim, bemutatkoztak" – osztotta meg a nem várt reakciót a színész, aki elmondta, egy nyár alatt változott át teljesen: a gyerekes kinézete eltűnt, és sokkal markánsabb, férfiasabb lett a megjelenése.

Ha csinálnak rólam öt hónappal később egy fotót, nem ugyanez a kisfiú köszön vissza a képről

– mondta Szabó Győző a műsorban, ahol több magánéleti dolgot is megosztott magáról.