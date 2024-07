Amikor kislány voltam kevés dologban voltam biztos. Nem tudtam mi leszek, nem tudtam milyen nő leszek. De egy dologban biztos voltam. Anya akarok lenni

– kezdi az elmúlt hónapok legérzelmesebb bejegyzését Liptai Claudia. Soraiból kiderül, hogy a legfontosabb feladatának a gyerekeit tartja az életében. Panka születésnapján Liptai Claudia egy nagyon kedves videót készített, amibe olyan családi fotók is kerültek, amiket még soha nem mutatott meg eddig. Ezeken látszik a tiszta szeretet és az is, hogy Panka gyönyörű, felnőtt nővé érett – most már hivatalosan is.

A bejegyzést ide kattintva lehet megnézni.