A napokban Görögországba utazott Jákob Zoltán, a milliárdos üzletember álomszerű nyaralásáról követőivel is megosztott egy-egy izgalmas vagy éppen káprázatos pillanatot.

Videón mutatta meg hegyoldalban fekvő, tengerre néző luxusapartmanját, melynek nemcsak udvarán, de még házon belül is medence látható, emellett napozóágyak és pálmafák is díszítik a lélegzetelállító szállás teraszát.

Kint töltött ideje alatt már rengeteget tanult a kultúráról, és rögtön be is szerzett néhány kiegészítőt, amivel „igazi helybeli görög” lett. Ehhez pedig a Santorini feliratú pólója mellett egy Nazar amulettet, azaz egy vigyázó szemet is vásárolt, hogy elkerülje a nem kívánt rontásokat – írja a tenyek.hu.