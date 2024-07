Bulvár-celeb 2 órája

Stana Alexandra felfedte a titkait, keresetlen őszinteséggel vallott a magánéletéről

A TV2 Titkok Ramónával mai vendége a Dancing with the Stars profi táncosa lesz, akit a Zsákbamacska című műsorból is ismerhetnek a nézők.

Stana Alexandra őszintén beszél magáról a műsorban Forrás: TV2

Alexandra a műsor 7. adásában mesél a válásáról, a Marics Petihez fűződő viszonyáról, arról, hogyan viseli a média figyelmét és a pletykákat, illetve, hogy milyen különleges kapcsolata van az édesanyjával, aki Alexandra édesapjának elvesztése után Erdélyből Budapestre költözve kezdett új életet. A profi táncosnő azt is elárulta, miért nem akarta az édesanyja, hogy ezt a pályát válassza. A TV2 Titkok Ramónával 7. epizódja július 31-én a TV2 Play-en!