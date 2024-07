A Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében búcsúznak el Tompos Kátyától barátai.

Azt gondolom, a hősöknek megvan az a képessége, az a mivolta, hogy nagyon szerények, alázat van bennük. Kátya úgy csinálta végig a betegségét, hogy a legjobb barátai előtt is nagyjából titokban tudta tartani

- magyarázta Hrutka Róbert, aki nagyon közeli viszonyban állt Tompos Kátyával, hat évvel ezelőtt is őt kérte meg, hogy vigye haza a kórházból.

Elképesztő, ahogyan végigcsinálta, illetve, ahogyan felkészült erre az egészre, mert már benne volt a lehetőség, amikor az ember átlép egy bizonyos határt…

Nagyon szűk az a mezsgye, ahol létezünk, és nem tudjuk, merre van tovább. Ezt Kátya elképesztően szerényen, visszahúzódva élte.

Azt nem tudta, hogy meghal majd.

Mindig amikor egy halvány reménysugár felmerült – hála istennek, volt mellette egy orvos barátja, aki el tudta neki magyarázni, megértetni vele, hogy mi ez a folyamat, s ő találta például a további kezeléseket –, felkészült valahol rá, azért is keresztelkedett meg” - mesélte a zeneszerző, aki csodálta a színésznő kitartását, akaraterejét és azt, ahogyan a betegséghez való hozzáállását. Ezért is döbbentette meg őt és minden ismerősét Tompos Kátya halála, hiszen pár hónappal ezelőtt még reménykedtek benne, hogy meg fog gyógyulni.

Kátya azt mondta, hogy ott elkezdett egy jó irányba menni az egész, de elfogytak a keretek, felélték a tartalékaikat

- mondta a Best Podcastban Hrutka Róbert, Tompos Kátya jó barátja, aki arról beszélt, hogy márciusban a színésznő is úgy érezte, hogy javul az állapota, azonban a további kezeléseket már nem tudta finanszírozni, ezért is folyamodtak ahhoz, hogy gyűjtést szerveznek számára. Tompos Kátya az utolsó pillanatig méltósággal kezelte a betegségét, szabadidejében festett is, azonban látogatókat már nem igazán fogadott, a zeneszerző is csak ritkán látogatta meg.