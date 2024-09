Ősidők óta az egyik legtermészetesebb gyógyító hatású zöldségünk a hagyma: szinte bármelyik fajtája jótékonyan hat a testre. Védi az immunrendszert, a szívet és az érrendszert is támogatja. Érdemes tehát minél több hagymát enni, mert nagyon egészséges! Ez az egyszerű zöldség a legkülönbözőbb módokon illeszthető be az étrendünkbe.

A hagymának rengeteg jótékony hatása van

Forrás: Shutterstock

Íme, néhány a hagyma számtalan előnye közül:

Szakértők napi fél fej vöröshagymát ajánlanak a koleszterinszint csökkentésére. A hagyma védi a vénákat a rossz koleszterin hatásai ellen is. Egyen belőle zsíros húsételek mellé!

Ha rendszeresen fogyaszt hagymát, csökkenni fog a vércukorszintje. Kisebb az esélye a cukorbetegség kialakulásának is.

A hagymában lévő folsav, B9 vitamin segít a depresszió megelőzésében. A lehangoltság oka lehet, hogy a homocisztein nevű aminosav nagy mértékben van jelen a szervezetben - ez pedig a B-vitamin hiányával függhet össze. A hagymában lévő folsav lebontja ezt az aminosavat, így boldogsághormon termelődik.

A hagyma az ereket is védi, így a szív egészségére is jó hatással van

Fotó: MIA Studio / Forrás: Shutterstock

Jót tesz a férfiaknak, mert tele van antioxidánsokkal és szelénnel. Ezek pedig hozzásegítenek az egészséges sperma termelődéséhez. Méretüket, alakjukat és mozgásukat is befolyásolhatja a hagyma rendszeres fogyasztása.

Ha rágcsálja a hagymát, erősíti a fogait és a benne lévő illóolajok elpusztítják a káros baktériumokat. Ehhez viszont érdemes 2-3 percen keresztül is a nyers hagymát rágni étkezéskor.

Orrvérzés ellen is remek

Íme egy hasznos trükk: vágjon félbe egy hagymát, lélegezze be az illatát, így hamarabb eláll az orrvérzés. Bio-flavonoid és C-vitamin tartalmának köszönhetően a hagyma illóolajai a későbbi vérzések megelőzésében is segítenek. Ha pedig eldugul az orra, akkor is megkönnyebbülést hozhat a hagyma.

Hajnövesztő is

A hagymában vannak antibakteriális és gombaellenes anyagok, ezek táplálják a hajat. A benne lévő antioxidánsok és kén, pedig megakadályozzák a haj elvékonyodását, töredezését.