Krausz Gábor úgy döntött, egyszer és mindenkorra tisztázza, mi is történt pontosan az Ázsia Expressz fináléja után. Igaz, nem hitte, hogy csupán azzal címlapra kerülhet, hogy a döntő után nem bulizni rohantak Mikes Annával, hanem eldőltek, mint egy zsák krumpli és aludtak egyet a szállodaszobájukban. Egy magazin szerint ezzel azt bizonyították, hogy haragudtak a stábra és az ellenfeleikre, ami lássuk be, igencsak nyakatekert és légből kapott következtetés. Ahogy az a hír is orbitális kamu, hogy kiabált volna az Ázsia Expressz 2024-es évadának stábtagjaival - írja a Bors.

„Arra sem volt erőm, hogy megszólaljak”

A Bors megkereste Krausz Gábort, aki részletesen elmondta, mi is történt pontosan, miután Mikes Annával befutottak a célba az Ázsia Expressz döntőjében, ahol a győztes páros és Ördög Nóra várták őket.

Kikérem magamnak azt az állítást, hogy üvöltöztem volna a stábbal. Sőt, leginkább magamba fordulva, teljesen kimerülve álltam ott, hiszen pillanatok alatt lecsapódott bennem a mögöttünk álló hat hét, és örültem, hogy véget ért ez a lelki és fizikai terheléssorozat. Arra sem volt erőm, hogy megszólaljak, nem hogy ordibáljak bárkivel. Pláne, hogy okom sem volt rá. Sáfrány Emesének és Béres Anettnek szívből, őszintén gratuláltam.

Egy szó mint száz, soha nem haragudtam a stábra, hiszen ott mindenki a harcostársunkként volt jelen. Haragudtam az időjárásra, a feladatokra és a leggyakrabban önmagamra, de személyekre sosem – szögezte le lapunknak Krausz Gábor, aki ezután kitért az „elszalasztott” stábtulira is, amit a lap szerint azért hagytak ki, mert megsértődtek.

„Nem vagyunk azok a kimondott partiállatok”

– Sok marhaságot hallottam, vagy olvastam magamról az utóbbi időben, de ez az ostobaság viszi a prímet. Itt jegyezném meg, hogy a befutó estéjén közösen vacsoráztunk a stábbal és a két másik párossal, akik még ott voltak, majd felmentünk a szobánkba és gyakorlatilag azonnal el is aludtam. Annával megbeszéltük, hogy másnap megnézzük Tajpejt, ezért feküdtünk le. Egyébként így sem túl korán, hiszen hosszú napon voltunk túl mindannyian. Hozzáteszem, sem Anna, sem én nem vagyunk azok a kimondott „partiállatok”, és az sem elhanyagolható tény, hogy ezt a bulit kifejezetten a stábnak rendezték, hogy a pokolian nehéz hetek után kiengedhessék a gőzt.

Persze minket is szeretettel láttak volna és szeretettel is menetük volna, ha nem „ájulunk el”

– reagált Krausz Gábor az őt ért támadásra.