Rubint Réka három gyerek büszke édesanyja, és már 23 éve felesége Schobert Norbertnek, az ország fitneszgurujának, akivel közös hivatásuk segített kijelölni a közös célokat az életben. A házaspár nagyon büszke, hiszen gyerekeik is követik a példájukat, mindannyian szeretik a sportot, sőt, Schobert Lara már édesanyja babérjaira tör, így az nemrég be is jelentette, hogy kicsit visszavesz az eddigi tempóból, átengedi a stafétát egyetlen lányának - írja az Origo.

De idősebbik fiukra, a 19 éves ifj. Schobert Norbira sem lehet panasz, hiszen ő is nagyon sokoldalú, pár éve megnyerte a Farm VIP-t, nemrég a Megasztárban mutatta meg énektudását, valamint nemrég csatlakozott a Magyar Honvédséghez, és felesküdött arra, hogy bármi áron megvédje a hazáját.

Azonban Rubint Rékát és családját gyakran támadják, hiszen sokak számára hihetetlen, hogy ilyen harmonikus, összetartó család és soha nincs semmi gond. A fitneszedző ezt most egy interjúban cáfolta, ugyanis elmondta, hogy igenis rengeteg a probléma, azonban ő kifelé ezt akkor nem szereti mutatni.

Sváby András új műsorában beszélt saját édesanyjáról és apjáról is, akik 33 év után váltak el, majd 16 év különlét után újra egymásra találtak. Ezzel kapcsolatban említette Schobert Norbert édesanyját is, aki sokat bántotta menyét a szülei kapcsolata miatt, ez Rubint Rékának azóta is fájó pont az életében.

Számomra ő egy meg nem érthető személy, aki bántotta a családomat és az édesapámat. Tudta nagyon jól, hogy bármilyen fát széttörhet a hátamon, egyetlen dologgal tudna odaszúrni és az az édesapám.

Pontosan tudta, hogy az apukám mennyire fontos nekem.

Szerintem családon belül bántani valakit, az egy megbocsáthatatlan bűn

- mondta Rubint Réka, aki férjét sajnálta leginkább ebben a szituációban, hiszen nagyon fájt az ő számára is, hogy anyja nem fogadja el a feleségét, akivel egyébként semmilyen konkrét konfliktusa nem volt, mert ő sosem bántotta az anyósát.