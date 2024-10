Szombaton kiderül, ki nyeri a TV2 Sztárban sztár jubileumi évadát, a Sztárban sztár All Starst. Ám addig még sok izgalom és átalakulás vár a versenyben lévő négy énekesre, akik a döntőben szólóprodukcióval és duettel is készülnek. Utóbbiban Rúzsa Magdi, Kasza Tibi, Curtis és Radics Gigi lesznek segítségükre a mindent eldöntő pillanatokban.

Múlt szombaton kialakult a Sztárban sztár All Stars TOP 4-es mezőnye, így október 19-én este Gubik Petra, Puskás Peti, Péter Srámek és Oláh Gergő száll versenybe a végső győzelemért.

A döntőben kétszer kell az énekeseknek színpadra lépniük, amiből az egyik egyéni produkció lesz. Csupa megható dalt adnak elő az utolsó mindent eldöntő estén. A legutóbbi adásgyőztes, Gubik Petra a nemrégiben elhunyt színésznő, Tompos Kátya dalát énekli, a Magányos csónakot.

Gubik Petra

Péter Srámek Josh Groban bőrébe bújik ezúttal, és a You raise me up című dalt hozza el a nézőknek.

Péter Srámek

Puskás Peti a Piramis: Szállj fel magasra című slágerével jön,

Puskás Peti

míg Oláh Gergő Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled? című számát adja majd elő.

Oláh Gergő

Ha sztárokból nem lenne elég az ország házibulijában, akkor ezen a szombaton még több elismert, népszerű előadóművész csatlakozik a TOP 4 énekeshez.

Gubik Petra Rúzsa Magdival énekel duettet, méghozzá úgy, hogy közben Marsalkó Dávid bőrébe bújik és közös dalukat, a Szeretni, akit nem lehet-et éneklik el. Péter Srámek Szinetár Dórát utánozza, és Kasza Tibivel közös dalát, a Nézz rám, Istenem című slágert adják elő. Puskás Peti Majka lesz és Curtis-szel lép színpadra a Füttyös című dallal. Oláh Gergő pedig Emiliónak öltözik, és Radics Gigivel a Ne nézz vissza rám 2019-es verzióját elevenítik fel.

A zsűri, azaz Liptai Claudia, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András ezen az estén már nem pontoz, csak véleményez, és visszatérnek a TOP 12-es mezőnyből kiesettek is egy-egy közös produkció erejéig. Pál Dénes, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián és Szabó Ádám tenornak áll: az Il Divo zenekartól a Time to say goodbye-t adják elő, míg Tolvai Reni, Vastag Tomi, Tóth Gabi és Oláh Ibolya a Saragossa Band egyik vidám egyvelegével készülnek.