Egy új kutatás szerint egyes élelmiszerek, mint a fehér rizs, a kávé és a tojás nagyobb mennyiségben tartalmaznak egészségre káros örök vegyi anyagokat, vagyis PFAS vegyületeket. A tanulmányban 3000 várandós nőt vizsgáltak, az eredmények pedig rámutattak arra, hogy egyes élelmiszerek aggasztóan növelhetik az örök vegyszerek szintjét a vérplazmában és az anyatejben.

A kutatás szerint a kávé és a fehér rizs fokozott szennyezettsége különösen aggasztó, mivel ezek népszerű élelmiszereknek számítanak. Emellett egyértelmű kapcsolatot találtak a vörös húsok fogyasztása és az egyik legveszélyesebb örök vegyszer, a PFOS magasabb szintje között – írja a The Business Standard nyomán az Origo.

Megan Romano, a tanulmány vezető szerzője és a Dartmouth Egyetem munkatársa elmondta:

Az eredmények egyértelműen a környezetvédelmi felelősségvállalás szükségességét mutatják, és azt, hogy a PFAS vegyületeket távol kell tartani a környezettől és az élelmiszerlánctól.

A PFAS (per- és polifluoralkil vegyületek) egyike annak a több mint 16 000 vegyületnek, amelyeket víz-, folt- és hőálló termékek gyártásához használnak. Ezeket gyakran "örök vegyszereknek" nevezik, mivel hosszú távon fennmaradnak a környezetben, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.

A kutatások olyan komoly egészségügyi problémákkal hozták őket összefüggésbe, mint a rák, a születési rendellenességek, a májbetegség, a pajzsmirigybetegség és a férfimeddőség.

Hogyan kerülnek a kávéba és a rizsbe örök vegyszerek?

Bár a szabályozások főként a vízszennyezés csökkentésére összpontosítanak, a PFAS vegyületek elsősorban élelmiszerek révén kerülnek be az emberi szervezetbe. A fehér rizs esetében a szennyeződés származhat a talajból vagy mezőgazdasági öntözővízből. A tapadásmentes edények is gyakran tartalmaznak ilyen vegyületeket, valamint a főzéshez használt víz is a szennyezés forrása lehet.

A tanulmány magasabb PFAS-szintet mutatott ki a házi csirkék tojásaiban is, ami a kutatók szerint arra vezethető vissza, hogy a szárnyasokat ételmaradékokkal táplálták. Emellett az is hozzájárulhat a szennyezéshez, ha a gazdák szennyvíziszapot használnak trágyázáshoz, ez ugyanis bekerülhet az állatok takarmányába.

A kávé esetében a kutatók szerint a szennyezés eredhet a kávészemekből, a talajból, vagy a főzővízből.

A kutatás konklúziója szerint sürgősen minimalizálni kellene az örök vegyszerek jelenlétét, mert egyre több egészségügyi problémát okozhatnak a jövőben, és a környezetet is jelentősen terhelhetik.