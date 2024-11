Két héttel ezelőtt a fél országot lesokkolta, mikor kiderült, hogy a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték és fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét - írja az Origo.

Andrei Mangra milliós tartozást halmozott fel

Sajtóinformációk szerint azonban Andrei Mangra már korábban is került kínos helyzetbe, ugyanis milliós nagyságrendű tartozásokat halmozott fel, emiatt pedig barátaitól, sőt, ami még megdöbbentőbb, a Dancing with the Stars stábtagjaitól is kért kölcsön, hogy rendezni tudja az adósságát.

"A stábban mindenki nagyon megszerette Andreit, aki sokszor került pénzszűkébe.

Sokaktól kért kölcsön, és akadtak páran, akik adtak is neki, mert látták, hogy tényleg bajban van, ezért szerettek volna segíteni rajta

- kezdte egy bennfentes.

Ahogy tudta, ezeket fizetgette is vissza, s az idei évadban eddig kapott gázsijának a nagy részét a tartozásai rendezésére fordította.

Ám még így is maradt bőven, amiről nem tudjuk, hogyan rendezi, hiszen jelenleg semmilyen bevételi forrása nincs

- osztotta meg az információt.

Megszólalt a támadásról

A táncos elmondása szerint az egyik támadója küldte be az információkat és a róla készült megalázó felvételeket a sajtónak, mivel nem engedett a zsarolásuknak. Állítólag csütörtök éjszaka betörtek a lakásába váratlanul, miközben ő már aludni próbált, hiszen tudta, hogy reggel 7 órakor már jelenése van a Mokka stúdiójában. Ez esik leginkább nehezére a profi táncosnak, hogy rossz hírét keltették, és olyan dolgokat állítottak róla, ami nem igaz. Andrei Mangra elmondta, hogy félálomban hallotta, hogy kapucsengőn csengettek, de nem gondolta, hogy hozzá szeretne valaki váratlanul beállítani. A két férfi aztán mégis betört az általa bérelt lakásba, fenyegették, kergették, az egyikük még egy kést is kivett a konyhai fiókból. A pénztárcáját is elvitték, ezért sem merte a telefonját már elővenni sem, hogy legalább azt ne vegyék el tőle. A bántalmazás jelei látszanak rajta, azokat is megmutatta.