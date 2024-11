Újabb szerelmespárt hozhatott össze a Dancing with the Stars. Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme után most azt pletykálják, hogy Hegyes Berci és táncpartnere, Mihályfi Luca is egymásra talált a TV2 műsorában.

A Bors egyik olvasója szerint ugyanis a fiatalok egy színházi előadáson jelentek meg együtt, és nem rejtőzködtek, nyilvánosan csókolóztak is.

„Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, előző hét kedden voltak az Őrült nők ketrece előadáson, és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt”

– állt a levélben.

A pletykáról a Bors megkérdezte Hegyes Bercit is, aki meglepődött, de nem kívánt nyilatkozni.

Bár bizonyítékot valóban nem tudott felmutatni a Bors olvasója arról a bizonyos csókról, az minden Dancing with the Stars-néző számára nyilvánvaló volt, hogy Hegyes Berci és Mihályfi Luca óriási összhangban táncolt eddig is minden adásban, és kétség sem fér hozzá, hogy igen jó kapcsolatot ápolnak.