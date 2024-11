Megtaláltuk az ország egyik legszebb kertjét. A „Magyarország legszebb konyhakertje" versenyen a Normál kategóriában Kovács Anikó „JustVidék” elnevezésű csodálatos terciája nyerte az országos díjat.

Fotó: Kovács Anikó / feol.hu

Kovács Anikó 63 féle konyhakerti növényt termeszt Baracson magaságyásokban, bio módszerekkel.

Kovács Anikó a győzelem kapcsán örömmel mesélt a kertről. Mint mondta, számára a kert a feltöltődés helye. Kapa helyett mulcsot használ, a kártevőket a tyúkjai szedik össze a kertben, így nem is kell permeteznie.

Magyarország egyik legszebb kertje: óriási meglepetés volt a győzelem a nyertes számára

Telke 3640 négyzetméter, egy része konyhakert, ebben a részben van egy 18 négyzetméteres speciálisan kialakított melegház, és egy méhlegelő is, de a telken egy gyümölcsös és egy ligetes rész is van, ahova karácsony után a fenyőfák is kerülnek.

A „Magyarország legszebb konyhakertje" versenyének egyik győztese arról is beszélt, mennyire meglepődött, amikor kiderült, hogy ő nyert, ráadásul a programigazgató, Sári Kovács Szilvia hívta fel telefonon, ő közölte vele az örömhírt.

A díjátadó ünnepség Nádudvaron volt, ahova 3 órát utaztak Baracsról. Kovács Anikót annyira felvillanyozta a győzelem, hogy azt mondta, jövőre is indul majd a versenyen.

Magyarország egyik legszebb kertjéről a feol.hu cikkében nézhetnek meg képeket, az írásban arra is fény derül, mit szóltak Kovács Anikó ismerősei a győzelemhez.