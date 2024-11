Ismét a Megasztár színpadára lépett vasárnap a nyírbátori Szilágyi József. A versenyző múltkor azt ígérte, hogy pörgős dallal érkezik majd az élő show-ba.

Fotó: MW-archív

Szilágyi József végül Teddy Swims The door című számát adta elő, amellyel abszolút elnyerte a zsűri és a közönség csodálatát is, és tovább is jutott a következő élő show-ba.

A zsűri külön kiemelte Szilágyi József mosolygós előadását

A Megasztár zsűrije odáig volt a produkcióért. Papp Szabi egyszerűen fergetegesnek nevezte Szilágyi József előadását és arról is beszélt, hogy mennyire illett a versenyzőhöz ez a dal. Papp Szabi szerint az is látszott a nyírbátori versenyzőn, hogy mennyire élvezi a színpadot.

Marics Peti szerint Szilágyi József produkciója még jobban egyben volt, mint az első, és az is különleges volt benne, hogy mosolyogva énekelt.

Rúzsa Magdi is azt emelte ki, hogy öröm volt nézni József mosolyát és alig várta, hogy a versenyző színpadra lépjen. A Megasztár zsűritagjának ráadásul a dalválasztás is nagyon tetszett.

Marsalkó Dávid és Caramel is agyon dicsérte Józsefet, véleményüket a szon.hu oldalán olvashatják el.

Szilágyi József mosolyogva fogadta a zsűri véleményét és egy kicsit meg is hatódott. Mint mondta, a zene neki a szeretetet és a békét jelenti, és számára az a fontos, hogy minél többet tudjon adni magából.

A nyírbátori versenyzővel tehát a következő élő show-ban is találkozhatunk, hiszen továbbjutott a versenyben és így továbbra is esélye van rá, hogy megnyerje a 40 millió forintot, dalfelvételt egy világhírű Los Angeles-i stúdióban, és egy videoklipet.