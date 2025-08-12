Csodát művel a testtel a bodzalé

Egy új, tudományos vizsgálat is alátámasztja: a bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet velünk – írja a life.hu.

A bodzalé nemrég a gyógyhatású növény címét is megkapta

Forrás: Shutterstock

Mi mindenre jó a bodzalé?

A portál cikke szerint a Washington State University kutatócsapat felfedezte, hogy már heti nagyjából 350 milliliter bodzalé is pozitívan befolyásolja az emésztőrendszer egészségét.