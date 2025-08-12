Mutatjuk, mit tehet, ha karcos a fa vágódeszka

Karcos fa vágódeszka? Csodát tesz vele a dió!

A fa vágódeszkáról egy dió segítségével el lehet tünteti a sérüléseket, karcolásokat.

A dióval alaposan be kell dörzsölni a vágódeszka felületét, amelyet ezután már használhatunk is. A dió kitölti a réseket, a dióban található olaj pedig ápolja a deszka fafelületét.

A deszkák ápolására több helyen is árulnak dióolajat, ezt kiválthatjuk egyszerűen egy dióbéllel is.

Ha szeretné tudni, hogyan érdemes tisztítani a fa vágódeszkát, kattintson.