1 órája
5 étel, ami valóban segít a stressz leküzdésében
A stresszes élethelyzetek mindannyiunkat érintenek. Megmutatjuk azt az öt leghatékonyabb élelmiszert, amelyek természetes módon segítenek megküzdeni a stresszel.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A stresszes időszakokban különösen fontos, hogy ne automatikusan a gyorsételekhez nyúljunk, hanem tudatosan válasszunk olyan ételeket, amelyek valóban támogatják szervezetünket – írja a Magyar Nemzet. Az alábbi élelmiszerek nemcsak táplálók, hanem hatékony segítséget nyújtanak a testi-lelki egyensúly visszanyerésében és a stressz-szint csökkentésében.
5 étel, amely csökkenti a stressz-szintet a szervezetben
Zabpehely – a napindító stresszcsökkentő
A zab bővelkedik B1- és B3-vitaminban, melyek kulcsszerepet játszanak az energia-anyagcserében és az idegrendszer működésében. Emellett triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, amely elősegíti a szerotonin (közismerten „boldogsághormon”) termelését.
Napi 5-10 perc egyszerű gyakorlat egy hét alatt boldogabbá teszApróságok: mégse becsüljük le, a javulás mérhető.
Banán – az idegek őre
Nem véletlenül olyan népszerű a banán a sportolók és elfoglalt emberek körében is. B-vitaminok, kálium és magnézium révén nemcsak eltelít, hanem idegrendszerünket is támogatja. A kálium különösen fontos a stresszhormonok szabályozásában, valamint a vérnyomás és idegingerületek megfelelő működésében.
Ha kíváncsi a többi stressz csökkentő élelmiszerre, kattintson.