Még pár év, és gyógyítható lehet a daganatos betegségek többsége (videó)

A különböző tesztek segítségével már ma is egyre pontosabban meg lehet mondani, hogy valakinek milyen típusú daganatra van hajlama, és mit tehet azért, hogy a betegség ne alakuljon ki – vagy legalább időben felismerjék. A statisztikák szerint Magyarországon minden második emberben kialakulhat tumor, és ez nem csak balszerencse: az életmód döntően befolyásolja mindannyiunk kilátásait.

Tíz éven belül a daganatos betegségek 90 százaléka gyógyítható vagy élhető szinten tartható lesz, különösen a fejlett egészségügyi rendszerekben. Már ma is meg tudjuk mondani valakiről, hogy a következő években milyen daganatra mekkora esélye van

– fogalmazott Duda Ernő biotechnológiai üzletember, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb epizódjában. Hozzátette: még rossz genetikai háttérrel is jelentősen csökkenthető a rizikó, például a dohányzás elhagyásával, a túlsúly csökkentésével, a rendszeres mozgással vagy egy ismert rizikót ellensúlyozó célzott táplálkozással és természetesen rendszeres szűrésekkel.

Kockázatfelmérés és prevenció

Ugyanakkor megdöbbentő, hogy sokan még mindig nem kíváncsiak saját kockázataikra. „Van olyan dohányos, aki nem tudja, hogy a cigaretta rákot okoz?” – teszi fel a kérdést Duda Ernő. Mégis rengetegen folytatják a káros szokásaikat. A szakértő szerint ez nem tudáshiány, hanem szemlélet kérdése – sokan inkább nem akarnak szembesülni a lehetséges következményekkel.