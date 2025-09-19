Életmódváltás ősszel: ezeket a táplálkozási hibákat egy dietetikus sosem követné el

A kampány jótékony nagykövetei, Oczella Eszter és Kiss Jenő, valamint a cégcsoport dietetikus szakértője is abban támogatnak, hogy megbízható iránymutatást kapjunk az életmódváltáshoz. Az elhatározásunkhoz pedig plusz erőt adhat, hogy a kampány részeként jótékony célt is támogathatunk.

Formába lendülés okosan: trükkök, amelyeket a legjobbak is alkalmaznak

A kampány jótékony nagykövetei, Kiss Jenő IFBB Pro, 2x Mr. Univerzum és Oczella Eszter IFBB Bikini Pro versenyző hasznos tanácsaikkal világítottak rá arra, hogy a formába lendülés titka nem a csodaszerekben vagy a villámdiétákban rejlik, hanem a tudatosságban. A két meghatározó ikon öt pontban osztotta meg, mely tanácsokat érdemes megfogadni a sikeres életmódváltáshoz:

Tisztán megfogalmazott, reális célokkal induljunk el, amelyek valóban teljesíthetők és hosszú távon is motiválnak bennünket. Készítsünk átgondolt, túlzásoktól mentes edzéstervet, amely biztos és kivitelezhető kapaszkodót nyújt. Kezdőként vagy újrakezdőként fókuszáljunk a teljes testes edzésekre, ismerjük meg az alapgyakorlatokat, lassan és fokozatosan terheljük egyre inkább a testünket. Ne feledkezzünk meg a nyújtásról sem, ami a regeneráció és a sérülésmegelőzés alapja. A siker nem csak az edzésen múlik: a tudatos táplálkozásban és a megfelelő pihenésben éppúgy ott rejlik a fejlődés kulcsa, mint a súlyzók emelgetésében vagy a kardióedzésekben.

Tisztítsuk meg a tányérunkat a tévhitektől!

Jenő és Eszter tanácsait a BioTechUSA dietetikus szakértője, Somogyi Sára egészítette ki. Ha ugyanis a mozgás és a megfelelő, jól összerakott étrend kéz a kézben járnak, abból nemcsak pillanatnyi lendület születhet, hanem hosszú távon is fenntartható a látványos változás. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy milyen étkezési szokások visznek minket előre, és mely divatdiéták vagy tévhitek vetnek inkább vissza.

Oczella Eszter és Kiss Jenő, a Back to the Gym jótékony nagykövetei

A legtöbbünk fejében komoly káosz uralkodik, ha az étkezésről van szó, azonban a szakértő szerint

itt az idő elfelejteni „a kenyér, a gyümölcsök vagy a tészta automatikusan hizlalnak” és az „este hat után már nem eszem” szabályokat! Sikerre csak az vezethet, ha sikerül egészséges kapcsolatot kialakítanunk az étellel, amelybe nem férnek bele a „majd lemozgom” és a „pár napnyi böjtöléssel vagy kalóriadeficittel majd gyorsan leadom a felesleget” típusú gondolatok.

„A túl szigorú, szélsőséges diéták könnyen hiányállapotokhoz vezethetnek, miközben a kalóriabevitelünk nem feltétlenül csökken, így akár hízhatunk is, és az étkezéssel kialakított kapcsolatunk is sérülhet. A rossz táplálkozás ráadásul nemcsak a testünket, hanem az elménket is terhelheti: romolhat az alvásunk minősége, ami fáradtságot és stresszt okozhat, ez pedig végső soron a teljesítőképességünket is visszavetheti. Példának okáért egy jól összeállított vacsora 19-20 órakor teljesen megfelelő, ha 22-23 órakor fekszünk le, de az ezt követő folyamatos nassolás viszont alááshatja a fejlődésünket, és hosszú távon komoly akadályt jelenthet a céljaink elérésében” – árulta el a dietetikus.