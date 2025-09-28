szeptember 28., vasárnap

Nem árt vigyázni

Ez a vitamin gyorsíthatja az öregedést és rákot is okozhat

Van egy olyan vitamin, ami nemhogy nem használ, de még árthat is.

Ez a vitamin gyorsíthatja az öregedést és rákot is okozhat

Forrás: Shutterstock

Fotó: Kmpzzz

Egy friss kutatás szerint az idősebb korosztályban a túlzott B9-vitamin – más néven folát vagy folsav – fogyasztása nemcsak felesleges lehet, de bizonyos kockázatokat is hordozhat, ezért érdemes óvatosan fogyasztani - írta a Mindmegette. 

A B9-vitamin alapvető szerepet játszik a sejtek osztódásában és a DNS-szintézisben. Terhesség alatt különösen fontos, hiszen segíti a magzat idegrendszerének fejlődését, és csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát.

 Ezen felül a vörösvértestek képzésében is nélkülözhetetlen, így hiánya vérszegénységhez vezethet.

Ugyanakkor a szakértők figyelmeztetnek: idősebb korban a túlzott folsavbevitel kedvezőtlenül befolyásolhatja az anyagcserét. Egyes kutatások azt is felvetik, hogy a túl sok folsav összefügghet bizonyos daganatok kockázatának növekedésével, bár ennek pontos mechanizmusát még vizsgálják.

A teljes cikkért kattintson. 

 

