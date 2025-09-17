Ezért önts kólát a mosógépbe

A kóla nem tartozik az egészséges italok közé - írta a Mindmegette.

Ám a TikTok-videók megjelenése óta tudjuk, hogy ellenben remek tisztítószer, jól hasznosítható a háztartásban. Összetevői – a szénsavas víz, a foszforsav és a koffein – olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek segítenek a szennyeződések, olaj- és zsírfoltok eltávolításában.

Nem véletlen, hogy egyre többen alkalmazzák a kólát a mosógép tisztításra.

Furcsa, de azok szerint, akik már próbálták, hetente 2-3 deci kóla a mosógép dobjába öntve az nemcsak a ruhák tisztaságát segíti, hanem magát a gépet is megóvja a lerakódásoktól és a kellemetlen szagoktól. Hogy miért? Nézzük!