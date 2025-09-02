Filmekkel és sorozatokkal robban be a Prime 9. születésnapja

A Prime szeptemberben is jobbnál jobb sorozatokkal és filmekkel lepi meg a kikapcsolódni vágyókat. Kínálatában hétköznaponként olyan nagy stúdiók (Disney, Warner, Paramount) népszerű krimisorozatai szerepelnek, mint a 19:00-tól kezdődő Halálos fegyver, a 20 órakor induló 911 L.A. vagy a 21:00-tól dupla epizódokkal látható Gyilkos elmék.

Szeptember 5-én és 12-én 23:00 órától az NCIS XXII. premier évad záró részeit kísérhetjük nyomon dupla epizóddal.

Az izgalmas estéket megelőzően, hétköznap délutánonként pedig továbbra is a családi sorozatoké a főszerep. A hegyi doktor – Újra rendel - melynek címszereplője, Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-i adásában vendégzsűriként is bemutatkozik -, hétköznap 17:00-tól dupla résszel fut a csatornán. De ne feledkezzünk meg sokak kedvenc négylábú nyomozójáról, Rex felügyelőről sem. A mindenre elszánt rendőrkutya dupla epizóddal jön hétköznaponként 15 órától.

Nemrég örökzöld magyar sorozatok is érkeztek a csatornára, szeptemberben hétvégén 18:55-től A Tenkes kapitánya szórakozatja a TV előtt ülőket (szept. 14-ig), utána pedig szombaton és vasárnap 20:00-tól a Lindát láthatjuk egész hónapban.

A sorozatok mellett a filmekről is érdemes szót ejtenünk! Szeptember 28-án vasárnap, 21 órai kezdettel érkezik a Barbie című, angol-amerikai akció-vígjáték, amely a TV2-es premier után először megy kábelcsatornán. A főszerepekben Margot Robbie és Ryan Gosling látható majd.