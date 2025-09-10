szeptember 10., szerda

Égi show vár ránk pénteken: a Hold bekapja a Fiastyúkot

Pénteken újabb ritka égi jelenségben gyönyörködhetünk. Az égi showt 22 órától hajnali 1 óráig figyelhetjük meg. Megéri a baglyoskodást, mert nem mindennapi látvány lesz, amikor a fogyó Hold „bekapja” a Fiastyúkot.

Érdemes megnézni a ritka égi jelenséget, amikor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel. 

A,Striking,Close-up,Of,The,Crescent,Moon,Showcasing,Intricate,Surface
A Hold és a Fiatyúk lesz a pénteki égi show sztárja (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

 

Az északkeleti égbolt felé tekintve a páros 22 órakor, a fedés kezdetén még csak 8 fokkal lesz a horizont fölött. 

Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarás-mentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival.

 A jelenség előrehaladtával, 23 óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik.

 Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben meg-figyelhető az égen. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából. Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50–100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, ahogy a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amik később kibukkannak a Hold másik oldalán. 

Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. 

Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles és Eudoxus kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak. 

A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre. 

Aki teheti, vegyen részt, mert 

a Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk fedések.

Szeptemberben még több ms égi csoda is vár ránk – az információkért érdemes követni a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapját és Facebook-oldalát. 

