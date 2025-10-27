október 27., hétfő

Nem mindegy, mikor és mennyit: így használja helyesen a magnéziumot

Az alvásra, az emésztésre és a stressz csökkentésére is jótékony hatással van a magnézium. Sokan szedik, de a szakértők figyelmeztetnek: a túlzásba vitt adagolás többet árt, mint használ.

A magnézium a táplálékkiegészítők sztárj: világszerte milliók szedik alvás, emésztés és mentális nyugalom érdekében – írja az Origo. 

A magnézium szükséges és hasznos (illusztráció)
Sok mindenben segít a magnézium

A magnézium fontos ásványi anyag: a nőknek napi 270 mg, a férfiaknak 300 mg a javasolt bevitel, és testünk összesen körülbelül 25 grammot tárol belőle. Bár kevesebb mint 1 százalékát teszi ki testünknek, több mint 300 folyamatban vesz részt, különösen az agy és a hangulat szempontjából. Segíti az idegek üzenetküldését, a sejtfalak felépítését, a vércukor és a vérnyomás szabályozását, valamint a kalcium és kálium sejtek közötti mozgását, ami a szívritmus fenntartásához is elengedhetetlen.

A szakértők azonban figyelmeztetnek:

 a magnézium csak hiány esetén hoz valódi javulást.

Milyen komoly mellékhatásai vannak a túlzásba vitt adagolásnak? 

Az Origo cikkében erre is választ kap. 

