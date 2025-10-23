október 24., péntek

Miért vagyunk fáradtabbak az óraátállítás után?

Október végén ismét visszaállunk a téli időszámításra, elvileg egy órával többet alhatunk.

Idén október 26-án hajnalban ismét megtörténik: visszatekerjük az órát, és papíron egy órával többet alhatunk - írja a Mindmegette.

Micsoda ajándék – gondoljuk elsőre. Csakhogy a testünk máshogy látja a dolgot. Sokunknak ismerős az érzés: hiába az „ajándékóra”, valahogy mégis nyúzottabban ébredünk, nehezebben indul a nap, és az első napokban mintha minden kissé elcsúszna óraátállítás után.

Az óraátállítást eredetileg energiatakarékossági céllal vezették be, a nappali fény jobb kihasználása miatt kevesebbet kellett világítani. 

Csakhogy a 21. században már nem a villanyszámla az, ami igazán számít, hanem az, hogyan hat ez a kis időcsavar a testünkre és a közérzetünkre. A gond az, hogy a biológiai óra nem kapcsol át gombnyomásra. A testünk hónapok alatt szokik hozzá egy ritmushoz: mikor ébred, mikor termel melatonint, mikor pihen meg igazán. Amikor hirtelen „átírjuk az időt”, az olyan, mintha egy enyhe jetlaget kapnánk, még ha csak egy óráról is van szó. Ilyenkor gyakori a zavart alvás, a fáradékonyság, az ingerlékenység vagy a koncentrációzavar.

A tudósok ezt cirkadián ritmusnak hívják: ez szabályozza, mikor vagyunk éberek vagy álmosak, mikor működünk a legjobban szellemileg és fizikailag. Ez a természetes ritmus azonban érzékeny, és nem szereti a hirtelen váltásokat.

A teljes cikkért kattintson.

 

 

