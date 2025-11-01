Ezek a növények jól bírják a telet

Első lépésként gondoljuk végig, milyen növények találhatók a kertben, és azt is, melyik milyen gondozást igényel a hűvösebb időben - írta a Mindmegette.

A lehullott levelek gyűjtését ilyenkor sem hagyhatjuk abba, ahogyan a komposztálást sem – ezek mind hozzájárulnak a kert egészségéhez. Emellett érdemes odafigyelni a cserépben nevelt kerti növényekre is: ha például téglát teszünk a cserepek alá, a felesleges víz nem pang a virág alatt, hanem a repedéseken keresztül könnyen elszivárog.

Talán nem is gondolnánk, de novemberben a virágoskertben van a legtöbb feladat.

Először is a rózsák alól távolítsunk el minden levelet, a növényről meg a száraz, sérült részeket, majd szedjük fel azoknak a virágoknak a gumóit, amelyek nem viselik el a hideg időjárást – ilyen például a dália, a kánna, a gladiólusz vagy a gumós begónia.

A kert télen: ezek a növények bírják legjobban a hideg időt

Hunyor

Nagyon jól tűri a hideget, kora télen virágzik enyhe klímában, a hideg területeken pedig tél vége felé. Nem kell túlgondozni, de tudni kell róla, hogy mérgező.

Babérsom

Ez az élénkzöld, télálló cserje a kertben és az erkélyen egyaránt jól érzi magát, azonban fontos tudni, hogy a hunyorhoz hasonlóan ez is mérgező.

A teljes cikkért kattintson.