Újabb mentesítést kaptak a lejárt műszakival vezető autósok. A kormány decemberben ismét meghosszabbította a világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, úgyhogy akinek időközben lejárt a műszaki vizsgája, annak is tovább, egészen 2022. június 30-ig érvényes marad. A december 17-én megjelent rendelet egészen pontosan a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmányokra érvényes – írja a Világgazdaság.

„Az e törvény szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni. A meghosszabbított érvényességi idő nem akadálya az okmány megelőző cseréjének” – olvasható a rendeletben, és némileg talán meglepő, de valóban

sok autós döntött is úgy, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, és inkább nem kockáztat: mielőbb elviszi az autóját műszaki vizsgára.

Legalábbis ez derül ki a VG által az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) kikért számokból. Mint a lap megtudta, gyakorlatilag semmit sem változott az előző évekhez képest idén a műszaki vizsgák száma, ugyanolyan becsületesen viszik az autójukat vizsgáztatni a magyar sofőrök, mint a koronavírus-járvány előtti években, számuk időarányosan gyakorlatilag semmivel sem marad el a veszélyhelyzet ellenére sem.

„A műszaki vizsgálóállomások a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan működtek, működnek, a lejárt műszaki érvényesség meghosszabbításának eddig sem volt és jelenleg sincs akadálya. Ezt tükrözik az időszakos műszaki vizsgálatok darabszámai is: a tavalyi minimális csökkenést követően idén november végéig időarányosan nagyságrendileg annyi megvizsgálás történt, mint az elmúlt években” – írta a VG-nek küldött válaszában az ITM kommunikációs főosztálya.

A számokból is valóban ez tükröződik:

míg 2018-ban 2 millió 73 ezer műszaki vizsgát hajtottak végre Magyarországon, addig 2019-ben 2 millió 161 ezret, tavaly pedig 2 millió 141 ezret.

Idén is nagyságrendileg hasonló mennyiségre lehet számítani, az idei év első 11 hónapjában, azaz novemberig ugyanis 1 millió 959 ezer autót vittek vizsgáztatni.

Így nem is meglepő, hogy a műszaki vizsgáztató helyszínek nemhogy válságba kerültek volna, még gyarapodtak is. Az ITM közlése szerint a januári 1455 helyszínhez képest most 1461 helyszín működik országszerte. „Jelenleg is van vizsgálóállomás nyitására készülő gépjárműfenntartó vállalkozás. A minisztériumnak a kiesett forgalom miatt bezárt vizsgálóállomásról nincs tudomása” – írta válaszában az ITM.

Mindez ráadásul úgy, hogy a vizsgaállomások rögzített árakon dolgoznak, hiszen az időszakos műszaki vizsgálat díját rendelet rögzíti. E szerint az M1 kategóriába eső jármű, azaz a személygépkocsik esetében 16 290 forint, az N1 kategóriájú jármű (könnyű tehergépkocsi) esetében 17 090, az N2, N3 kategóriájú járművek (tehergépkocsik és vontatók) és M2, M3 kategóriájú járművek (autóbuszok) esetében 24 950 forint.

„A vizsgálóállomások ezenfelül egyéb szolgáltatások (például előzetes átvizsgálás) nyújtásáért is kérhetnek pénzt, de ezek ára nem része az időszakos vizsgálat díjának” – tette hozzá a minisztérium.

Baleset ellen nem véd

A műszaki ellenőrzést már csak azért sem érdemes halogatni, mert lehetnek olyan autók az utakon, amelyek közlekedésre nem alkalmasak, hiába szól az ő műszakijuk érvényessége is jövő év júniusáig. A Magyar Biztosítók Szövetségének múlt heti közleménye szerint a biztosító társaságok veszélyhelyzet idején akkor is elfogadják a kárrendezéshez szükséges okmányokat, ha azok időközben lejártak. Ugyanakkor ha kiderül, hogy a baleset a súlyosan elhanyagolt műszaki állapot miatt következett be, akkor a károkozóval szemben biztosítói eljárás indulhat.

Borítókép: Illusztrációfotó / Új Dunántúli Napló / Löffler Péter