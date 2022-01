Nagy István az élelmiszerárstopról szóló döntést bátor lépésnek nevezte. Mint mondta, így egyrészt több pénz marad a családoknál, másrészt ezzel üzennek a piacnak is, hogy a magyar kormány nem fél meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszerek nagy részénél már korábban csökkentették az általános forgalmi adót (áfa), a tej-, tojás- és hústermékek az 5 százalékos áfa-kulcs hatálya alá tartoznak.

A miniszter felidézte, hogy az élelmiszerárstopot bíráló ellenzék az áfacsökkentésről szóló döntést nem szavazta meg.

"Milyen hiteles kritika az, hogy nem jó ez az intézkedés, majd javasolják azt, ami már évekkel ezelőtt megtörtént és akkor nem szavazták meg?" - vetette fel az agrárminiszter.

Nagy István jelezte: azokat az alapvető élelmiszereket érinti az árrögzítés, amelyek a mindennapi élethez szükségesek a társadalom legszélesebb rétegeiben.

Mint mondta, a többit rábízzák a piacra, a verseny majd megfelelő módon szabályoz. Emlékeztetett arra, hogy amikor 480 forintnál befagyasztották az üzemanyagok árát, volt olyan benzinkút, amely 5-10 forinttal aláment ennek az árnak a verseny miatt.

A miniszter kiemelte: az intézkedések üzenetek a piacnak és visszatartó erőt jelentenek majd az infláció növekedésénél.

Nagy István szerint a kereskedők be fogják tartani az árszabályokat. Úgy látja, bőven belefér az akciós keretükbe az, hogy most társadalmi szolidaritással segítenek megfékezni az inflációt. Kiemelte azt is: a termelők és a feldolgozók védve vannak, a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény szabályozza, hogy egyoldalúan nem lehet felbontani a szerződéseket.

Szükség volt ezekre az intézkedésekre, hogy az inflációs várakozásokat le tudják törni és azt üzenjék a piacnak, hogy a kormány számára a magyar emberek a legfontosabbak és ezért nagyon határozott, konkrét intézkedéseket is hoznak - szögezte le az agrárminiszter.

Az élelmiszerárstop három hónapra szól, később vizsgálják majd meg annak lehetőségét, hogy meg kell-e hosszabbítani - tette hozzá.

Nagy István kifejtette azt is, hogy az intézkedést kritizáló ellenzéknek nincs olyan javaslata, amely életszerű, amelynek megvalósíthatósága alátámasztott lenne.

Hangsúlyozta: az emberek ugyanakkor azt tapasztalhatják, hogy a kormány olyan döntéseket hoz, amelyek az ő érdekeiket, életkörülményeik javítását szolgálják. Példaként említette a rezsicsökkentést, az üzemanyagok árának korlátozását és a jelzáloghitel-kamatok befagyasztását is.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter a 2022. évi hungarikum pályázatokról tartott sajtótájékoztatón az Agrárminisztériumban 2022. január 11-én.