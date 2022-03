A szakértő szerint kedvező, hogy a kormány az év elején visszafizette a gyermeket nevelő családoknak a tavalyi személyi jövedelemadójukat, és jókor építették vissza a 13. havi nyugdíjat is. Az is szerencsés, hogy húsz százalékkal nőtt a minimálbér, illetve hasonló mértékben emelkedtek több ágazatban is a bérek. Emellett a rezsicsökkentés véd az energiaárak emelkedésétől, ahogy a különböző ársapkák is a drágulástól.



A magyar lakosság mindezek miatt kevésbé érzi azokat a kedvezőtlen következményeket, amelyekkel például Európa vagy a világ más országaiban élők szembesülnek. A nálunk gazdagabb államokban is gondot okoz az árak emelkedése, míg Afrika északi országaiban arra is fel kell készülni, hogy éhséglázadás tör ki, mert nem érkezik oda elég gabona

– fejtette ki a vezető elemző a lap csütörtöki számában.



Suppan Gergely beszélt arról is, hogy nagyon nehéz most előrejelzéseket készíteni, mert sok a bizonytalanság. Sem az inflációt, sem a GDP növekedését nem lehet most biztosan előre kalkulálni, ahogy a folyó fizetési mérleg alakulását sem. Nyilván rontani kell a prognózisokon, remélhetőleg nem túl jelentős mértékben – tette hozzá.

