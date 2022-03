A tavaszi mezőgazdasági munkákhoz szükséges műtrágya elegendő mennyiségben rendelkezésre áll az országban – közölte az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a tárcavezető.

Nagy István az ellátás helyzetéről a műtrágya-forgalmazókkal és importőrökkel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével is egyeztetett. Kiemelte, hogy jelenleg nem okoz közvetlen problémát Magyarországon az európai műtrágyagyártó kapacitások részleges leállása, „hiába riogatja a gazdákat Bige László baloldali oligarcha”.

A közlemény szerint a miniszter hozzátette, a baloldali milliárdos kijelentéseivel ismét csak pánikot kelt és ezzel ismételten tovább akarja srófolni a műtrágya árát. A tárcavezető ezért felszólította Bige Lászlót arra, hogy „hagyja abba a riogatást és piactorzító önös érdektől vezérelt cselekedeteit”.

A miniszter arra is kitért, hogy a gazdálkodók már elvégezték az idei első kalászos fejtrágyázást és a következő munkafázisokhoz is elegendő műtrágyakészlet van az országban. Ezért is kiemelkedő, hogy a legfontosabb ügyet Magyarország számára kedvező módon rendezték el az uniós állam- és kormányfők versailles-i csúcstalálkozóján – tette hozzá. Nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére, ez pedig növeli a földgázra épülő műtrágyagyártó kapacitások mielőbbi újraindításának lehetőségét.

Nagy István leszögezte, a gazdálkodók érdekében minden lehetséges eszközt be kell vetni a biztonságos hazai műtrágyaellátás érdekében. A fő feladat megvédeni a magyar gazdákat és a magyar családokat a gazdasági, ellátásbeli problémáktól – hangsúlyozta a tárcavezető a közlemény szerint.

Borítóképünkön Nagy István agrárminiszter. Fotó: MTI/Mészáros János