„A csoport leánybankjainak rendellenes pénzkiáramlással, valamint az alkalmazottak és a fiókok biztonságát fenyegető veszélyekkel kell szembenéznie. Az orosz központi bank vonatkozó utasítása miatt a Sberbank nem lesz képes likviditást biztosítani európai leányvállalatainak” – áll a pénzintézet közleményében.

Az Ukrajna elleni orosz háború miatt amerikai, uniós és brit szankciók hatálya alá került állami tulajdonú bank közölte, hogy leánybankjai magas tőketartalékkal és eszközminőséggel rendelkeznek, az ügyfelek betétjeit pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően biztosították.

A Sberbank szerint eszközei elegendőek ahhoz, hogy valamennyi betétest kifizessék.

Szerdán vált ismertté, hogy az osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) az Európai Központi Bank kérésére betiltotta a Sberbank Europe AG üzleti tevékenységét. A bank számára külső könyvvizsgálót jelöltek ki.

Február 28-án a Cseh Nemzeti Bank megkezdte a Sberbank csehországi leányvállalata engedélyének visszavonását. Az EKB ugyanezen a napon jelentette be a Sberbank Europe AG, valamint horvátországi és szlovéniai leányvállalat likviditási problémák miatti csődkockázatát. Az EU Egységes Bankszanálási Testülete 24 órás moratóriumot rendelt el a Sberbank Europe AG (Ausztria), Sberbank d.d. (Horvátország) és a Sberbank banka d.d. (Szlovénia) esetében.

Az Interfax hírügynökség szerint a Sberbank Europe Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Magyarországon, Szlovéniában és Szerbiában rendelkezik képviselettel. 2021 novemberében a Sberbank egyik leányvállalata megállapodást kötött a szerbiai MK csoporttal (AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj és Agri Europe Cyprus Limited), hogy eladja közép- és kelet-európai – bosznia-hercegovinai, horvátországi, magyarországi, szerbiai és szlovéniai – leányvállalatait. Így a Sberbanknak Ausztriában, Németországban és a Cseh Köztársaságban maradtak leányvállalatai. Február 28-án vált ismertté, hogy az AIK Bankával kötött üzletet „lezárták”.

Horvát és szlovén bank vásárolta meg a Sberbank ottani egységeit

Szlovéniában a Nova Ljubljanska Banka (NLB), Horvátországban a Hrvatska Postanska Banka (HPB) vásárolta meg a Sberbank Europe AG ottani leányvállalatait – közölte a két ország nemzeti bankja szerdára virradóra.

Bostjan Vasle, a szlovén jegybank elnöke elmondta: a szlovén Sberbank helyzetére két nap alatt találtak megoldást az Egységes Szanálási Testülettel (SRB) (az EU szanálási szervezetével) és Európai Központi Bankkal (EKB) közösen. Leszögezte: a szlovén Sberbank a szokásos üzletmenet szerint működik szerdától, valamennyi termékét és szolgáltatását biztosítja minden ügyfele számára.

Boris Vujcic, a Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnöke közölte: a szanálási bizottság és a horvát jegybank közös döntése szerit a HPB az új tulajdonosa a horvát Sberbank d.d.-nek, amely szerdától ismét likviddé válik, és minden kötelezettségének eleget tud tenni.

Az állampolgárok és cégek betétjei – összegektől függetlenül – biztonságosak és hozzáférhetőek lesznek – tette hozzá.

Az Európai Központi Bank vasárnap este adott ki közleményt, amelyben azt írta: az orosz-ukrán háború hatásaként komoly fizetőképességi problémák alakultak ki a Sberbank Russia százszázalékos tulajdonában lévő ausztriai Sberbank Europe AG.-nál, amely így a horvát és szlovén egységével együtt várhatóan csődbe megy.

Ezt követőana horvát és a szlovén nemzeti bank két nap moratóriumot rendelt el a banknál, míg áttekintette a hitelintézet állapotát. Az ügyfelek kedd éjfélig csak korlátozottan juthattak hozzá betétjeikhez és vehettek fel pénzt a számlájukról.

MNB: a Sberbank esete egyedi Magyarországon

Az anyavállalat fizetésképtelenségének kimondása nyomán előállt helyzetben az MNB is határozatában visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a bíróságon annak végelszámolását. A jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki végelszámolónak.

A közleményben emlékeztettek: az MNB az elmúlt napokban – az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére – kísérletet tett arra, hogy a végelszámolás helyett megnyugtatóan rendeződhessék a hazai Sberbank helyzete, ám e lépések eredménytelennek bizonyultak.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabály által előírt 10 munkanapon belül – az adott betétes tényleges betétösszegétől függően – akár 100 ezer eurós összeghatárig (jelenlegi árfolyamon több mint 36 millió forintig) kártalanítja a biztosított követeléssel bíró betéteseket a hitelintézeti törvény alapján.

A kártalanítás a magyar Sberbanktól az OBA-nak átadott információk alapján automatikus, azt az ügyfeleknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél.

Az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás, stb. kivételével – mindenkire vonatkozik. A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiterjed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet és azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is. Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok szintén részesülnek az OBA-védelemben. Ha egy ügyfélnek több betétje van egy banknál, ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, és együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki – ismerteti a jegybank.

A közlemény szerint az OBA a további tudnivalókról részletes tájékoztatást fog adni az ügyfeleknek, és a jegybank is folyamatos tájékoztatást nyújt. A fogyasztók a témával kapcsolatos megkereséseikre az MNB ügyfélszolgálatán és a megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

Az MNB egyúttal hangsúlyozta: a mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira,

amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket.

A Sberbank Magyarország Zrt. felszámolásának esete egyedi, a magyar pénzügyi piacon, valamennyi bank stabilan végzi tevékenységét – erősítette meg Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke.

A háborús válság és a nemzetközi szankciók érintették a pénzintézet anyavállalata, az ausztriai Sberbank Europe AG mögött álló orosz pénzintézetet, továbbá bizalmi válság is kialakult, a banktól elfordultak partnerei – magyarázta a hátteret.

A magyar kitettségnél nem csak likviditási gondokat azonosított az MNB, hanem egy jelentősebb összegű, a végelszámolás alatt álló osztrák anyavállalatnál elhelyezett betét okán szolvencia problémák is felmerültek – jegyezte meg.

Borítókép: A Sberbank Magyarország Váci úti bankfiókja 2022. február 28-án / MTI / Bruzák Noémi