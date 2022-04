Az elmúlt időszakban végbement lakásdrágulás és hitelkamat-emelkedés miatt a kereslet egyre inkább az olcsóbb ingatlanok felé fordult – írja a Magyar Nemzet. Ebben a helyzetben a vevők szemében felértékelődnek az alacsonyabb áron elérhető lakóingatlanok is. Az Ingatlan.com legújabb elemzésében a 25 millió forintnál olcsóbb új és használt lakóingatlanok piacát mutatja be az áprilisi kínálat alapján – írta közleményében a társaság.

Használt ingatlanokból található több

– A 25 millió forintos árszint alatt lényegében csak használt lakások szerepelnek a kínálatban. Április közepén tíznél kevesebb új építésű lakóingatlan volt elérhető ennél olcsóbban. Természetesen országszerte nagyon eltérő, hogy mekkora ingatlant lehet vásárolni ennyi pénzből – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerinte a mostani bizonytalan gazdasági és lakáspiaci környezetben megnőhet a kereslet az olcsóbbnak mondható, így a 25 millió forint alatti lakóingatlanok iránt.

Országon belül óriási különbséget mutat, hogy mennyit ér 25 millió forint a lakáspiacon. Az átlagos négyzetméterárak alapján Budapesten ez a pénz egy 28 négyzetméteres lakásra elegendő. Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyékben pedig 112–146 négyzetméteres ingatlant lehet venni 25 millió forintból.

Drasztikus csökkenés egy év alatt

Egy év alatt drasztikusan csökkent a 25 millió forint alatti eladó lakóingatlanok súlya a piacon. Az Ingatlan.com elemzése szerint ugyanis idén április közepén több mint 101 ezer lakóingatlant hirdettek eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ezen belül 16 500 darab volt 25 millió forintnál olcsóbb, vagyis utóbbiak aránya alig több mint 16 százalékra csökkent. Egy évvel korábban a több mint 128 ezer eladó lakóingatlanból majdnem 33 ezer tartozott a 25 milliónál olcsóbb kategóriába, ami közel 26 százalékos részesedést jelentett akkor.

A fővárosban jelentősen, kilenc százalékról három százalékra csökkent a 25 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya a kínálatban.

– Ez egyben azt is jelenti, hogy a budapesti lakáspiacra már 25 millió forint jeleni a belépő kategóriát, de Pest megyében is csak százból hat lakóingatlan olcsóbb 25 millió forintnál – értékelt a szakértő. Az országos adatokból kiderül továbbá, hogy mindössze öt olyan megye akad az országban, ahol az összes eladó lakóingatlan átlagára nem éri el a 25 millió forintos szintet. Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében ugyanis 16-23 millió forint volt az átlagár idén április közepén.

A dominóhatás is közrejátszik

Balogh László szerint az olcsóbb ingatlanok kínálatának csökkenése nemcsak a drágulásnak, hanem a lakáspiaci dominóhatásnak is köszönhető.

– Magyarországon a lakosság több mint kilencven százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, ezért amikor valaki költözési célból újabb ingatlant vásárol, akkor a meglévőt is értékesíti. A bizonytalanabb gazdasági környezet és a lakáshitel kamatok emelkedése miatt érezhetően csökken a lakáspiaci kereslet is. Ez viszont nem csak a lakásvásárlók számát veti vissza, hanem a lakáspiaci kínálatot is szűkíti

– fogalmazott a szakértő.