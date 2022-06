A kormány nem támogatja a globális minimumadó bevezetését. A globális minimumadó ugyanis arra kényszerítené hazánkat, hogy duplázza meg a vállalkozásokat terhelő adókat. Ezzel Magyarország adóelőnyét is elveszítené, a vállalkozásoknak pedig olyan pluszterheket jelentene, amit egy normális gazdasági időszakban is nehéz lenne elviselni – jelentette ki Gulyás Gergely a pénteki kormányinfón. Mint a Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, eleinte Budapest is támogatta az ötletet, mert a technológiai óriásvállalatok adóelkerülését is megakadályozta volna. Viszont később ezek a cégek kikerültek a javaslatból, rájuk ez nem fog vonatkozni, ezért a tervezet egyensúlya megbillent. A tárcavezető közölte, hogy a kormány nem fogja támogatja a globális minimumadó bevezetését az uniós pénzügyminiszterek ülésén, s mivel csak egyhangú döntéssel fogadható el a globális minimumadó tervezete, ezért nélkülünk ilyen döntést nem tudnak meghozni.

Jelenleg Magyarország az egyetlen állam az EU-ban, amely elutasítja a minimumadó ötletét. Korábban Lengyelország is ellenezte, de azt követően megváltozott az álláspontja, hogy Brüsszellel az elmúlt hetekben kialakított megállapodásuk révén hozzájuthatnak a helyreállítási alap sok milliárd eurónyi forrásaihoz.

A Mediaworks Hírcentruma kérdésére Gulyás Gergely nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy lát-e összefüggést a lengyel álláspont változása és az említett alku között, hiszen a magyar kormánnyal szövetséges kabinet döntéséről van szó, ám a miniszter is tényként említette a két fejlemény egybeesését.

A tárcavezető arra is kitért, hogy

Amerikában a republikánusok ellenzik a minimumadót, így minden bizonnyal ők sem fogják elfogadni a kezdeményezést.

Mint rámutatott: novemberben kongresszusi választások lesznek az USA-ban, azután pedig jó eséllyel többségbe kerülnek a republikánusok az ország törvényhozásában. – Ha ez így lesz, akkor Európa még inkább veszélyezteti saját helyzetét az adó kivetésével – húzta alá a miniszter, azt is hangsúlyozva, hogy a kormány álláspontja továbbra is az, hogy csak olyan döntéseket, szankciókat hajlandó támogatni, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és Európának, mint azoknak, akiket szankcionálni kívánnak.

A Mediaworks Hírcentruma kérdésére Gulyás Gergely elmondta, hogy az USA-nak a globális minimumamdó kérdésében mutatott megosztottságaként értékelhető az is, hogy a tekintélyes Americans for Tax Reform (Amerikaiak az adóreformért) nevű, republikánus hátterű szervezet minapi közleményében – a magyar álláspontot bölcsnek nevezve – a kezdeményezés sokrétű veszélyeit boncolgatta. Az adózással foglalkozó szervezet egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat veszélyezteti a országok adózás területén folytatott versenyét, az a vállalatok és a munkavállalók számára, valamint a nemzetgazdaságok egészére nézve egyaránt káros lenne.

