Feldman Zsolt közölte, hogy az őszi árpa betakarítása véget ért, az őszi búza és repce betakarítása a vetésterület harmadánál tart. Az ukrajnai háború hatásai mellett a gazdáknak idén azzal is szembesülni kell, hogy a szárazság jelentős károkat okoz - tette hozzá.

A munkálatok 1,6 millió hektárra terjednek ki, ebből 932 ezer hektár az őszi búza, 313 ezer hektár az őszi árpa, 205 ezer hektár a repce. A búzatermést egyelőre nehéz megbecsülni, de valószínűleg nem éri el a 4 millió tonnát, az elmúlt 5 év átlagához képest több mint 30 százalékos lehet a csökkenés. A termésátlagok között az időjárási hatások miatt jelentős, több mint kétszeres különbség is lehet megyénként, az eddigi átlag 3,6 tonna hektáronként. A repce termésmennyisége legfeljebb 400 ezer tonnára becsülhető, a hektáronkénti átlag 1,9 tonna, a visszaesés a korábbi évekhez képest 40-50 százalék. Az őszi árpa betakarítása körülbelül 1,4 millió tonnával zárult, a hektáronkénti átlag 4,5 tonna, de a búzához hasonlóan nagy az eltérés térségenként - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a termelők a hét elejéig 322 ezer hektárra jelentettek be aszálykárt, az alföldi megyékben a legsúlyosabb a helyzet.

Feldman Zsolt közölte, hogy a belföldi ellátásbiztonság érdekében a búzakivitelre továbbra is érvényes a bejelentési kötelezettség. Az agrártárca folyamatosan felügyeli az exportot, egyeztet a termelőkkel, a feldolgozókkal, a kereskedőkkel, és készül arra, hogy a továbbiakban is jelentős mennyiségű kárbejelentés érkezhet. A 12,5 milliárd forintos kárenyhítési alap bővítéséről az összes igénylés ismeretében, a bejelentési időszak végeztével születhet döntés. Az aszálykárokra is érvényes mezőgazdasági biztosítások díjtámogatását lehetővé tevő keretet emelik, a 14 milliárd forint 65 százalékos hozzájárulást tesz lehetővé a több mint 10 ezer biztosítással rendelkező termelő támogatására - tette hozzá az államtitkár.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, hogy az ipari és vetőmag-felhasználással együtt körülbelül 2,5 millió tonnás belföldi fogyasztás mellett legfeljebb 1 millió tonna maradhat kivitelre a learatott búzából. Korábban a 2,5 millió tonnát is elérhette a kivitel. Az időjárás kedvezőtlen hatásaival korábban is kellett számolni, de az előző években a termést a későn jött esők végül valamennyire megmentették - mondta Petőházi Tamás, aki úgy vélte, hogy a rendkívüli időjárás okozta termelői veszteségeket csak részben ellensúlyozza a gabona jelentős, az ukrajnai háború kitörése óta csaknem 60 százalékos drágulása.

Az érdekképviselet a rendkívüli helyzetre tekintettel egyetért az exportbejelentési kötelezettség fenntartásával, de arra kéri a kormányt, hogy segítsen a gazdákon. Számukra ez az év a túlélésről szól, hiszen az aszály még mindig nem ért véget, várhatóan az őszi kapásnövényeket is súlyosan károsítani fogja, további több százezer hektárról érkezhet még kárbejelentés - tette hozzá Petőházi Tamás.