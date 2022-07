Kutnyánszky Zsolt a Rheinmetall gyárépületét és az off-road tesztpálya elemeit bemutató sajtóeseményen kifejtette: stratégiai cél, hogy a Magyar Honvédségnek legyenek eszközei az önellátás biztosításához. A high-tech védelmi iparnak a következő évben legalább 500 milliárdos éves forgalmat kell elérnie, valamint jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs képességgel kell rendelkeznie.

A nemzetbiztonsági és gazdasági érdekek indokolttá teszik, hogy a stratégiai eszközöket minél nagyobb arányban Magyarországon állítsák elő. A kapacitások megteremtésével csökken a nemzeti önrendelkezést korlátozó függőség a külső szállítóktól, az állam pedig befektetőként kedvező feltételekkel juthat a legkorszerűbb eszközökhöz és technológiákhoz – tette hozzá.

A több mint százmilliárd forintból épülő harcjárműgyár és tesztpálya nagyban elősegíti, hogy Zalaegerszeg ipari és innovációs központtá váljon – emelte ki az államtitkár.

A magyar állam és a németországi (düsseldorfi székhelyű) Rheinmetall közös gyárépítése 2020 végén kezdődött el. A 30 ezer négyzetméteres harcjármű-gyártócsarnok első pillérét tavaly márciusban emelték be. A gyár közvetlen szomszédságában működő ZalaZONE járműipari tesztpálya mintegy 30 hektáros területén az off-road járművek speciális igényeihez igazodó tesztkörnyezetet alakítottak ki. A gyárépületet és a három tesztmodult tavasszal adták át, most pedig a 14 tesztpályaelem is elkészült. Június utolsó hetében elkezdődött a gyártási technológiai telepítése, a tervek szerint 2023 elején a gyártás is megkezdődik.

Háry András ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgató hangsúlyozta: a tesztkörnyezet nemcsak az itt készült Lynx gyalogsági harcjárművek, hanem egyéb off-road járművek tesztelésére és fejlesztésére is lehetőséget ad.

Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) rámutatott, a beruházásnak azért van nagy jelentősége, mert a következő időszakban felértékelődik az ország védelmének kérdése.

Bali Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntőjében elmondta, az új üzem erősíti a zalai megyeszékhely gazdasági pozícióját. A versenyképes, valamint védelmi szempontból elengedhetetlen eszközök gyártása több száz, a városban és környező településeken élő családnak biztosíthatja a megélhetését.

A Zaol.hu, a Zala megyei hírportál videót is készített az eseményen:

Borítókép: Orbán Viktor a zalaegerszegi Lynx harcjárműgyár épületének és elkészült moduljainak ünnepélyes átadóján 2022. március 26-án / Zalai Hírlap / Katona Tibor