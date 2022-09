Akkor éri meg még most is az otthoni, háztartási hálózaton tölteni az elektromos autót – pusztán a töltés költsége alapján –, ha az még akkor is kevesebbe kerül, ha már piaci tarifát kell fizetni érte. A lakossági piaci ár az A1 kategóriában jelenleg kilowattóránként 70,104 forint minden egyetemes szolgáltatónál az MVM által közzétett adatok szerint, vagyis ennél kellene olcsóbb nyilvános töltőt keresni – írja a Világgazdaság.

Persze van több, ennél alacsonyabb piaci lakossági tarifa is, például az éjszakai áramhasználatért felszámolt B árszabású 60,935 forint. A legalacsonyabb érték a H árszabáshoz tartozó 22,682 forint, ez utóbbi a hőszivattyú és más, megújuló energiát hasznosító berendezés használatához köthető. (Külön, itt nem tárgyalt eset a saját napelemről történő, teljesen ingyenes töltés, ám annak is vannak korlátai, mindenekelőtt a sötétség.)

Az átlagfogyasztásba aligha fér bele

Nagyon kényelmes lenne, ha a jármű töltése kedvezményes, lakossági, A1 árszabású tarifával történne, mint eddig, az így kínált áramnak az MVM Démásznál 36,386, az E.ON Dédásznál, az E.ON ÉDÁSZ-nál és az Opus Titásznál 35,293 forint az egységára.

Azonban kicsi az esélye, hogy egy háztartásnak olyan szerény legyen a saját áramigénye, hogy még az autó töltésével együtt is beleférjen a kedvezményes keretbe.

Egy Renault ZOE R90 akkumulátora például 41 kilowattórát vesz fel, de ez „csak” 317 kilométerre elég az Eauto Töltőkábel szerint, vagyis a jármű rendszeres használata esetén havonta aligha elég egy töltés. Márpedig a rezsicsökkentés szabályainak módosításával egy háztartás alaphelyzetben havi átlagban 210,25 kilowattóra áramot vehet kedvezményes áron, amiből nemigen futja egy, pláne nem több autótöltésre. Ugyanakkor a rezsicsökkentésnek köszönhetően – annak bírálói szerint – azok is élvezték a kedvezményes áram- és gázárat, akik arra messze nem szorultak rá. Most is élvezik, de már csak bizonyos mennyiségig.

Összesen 4,2 megawattóra áramot autóztak el a járművek

Forrás: Shutterstock

Van még ingyenáram

Az „otthon vagy a piacon olcsóbb-e tölteni” kérdésre a válasz gyorsan megadható a Villanyautósok táblázata alapján, annak ellenére, hogy az adatok a június 7-én érvényes árakat mutatják. (A számok talán azért nem frissültek azóta, mert nem is változtak.) A válasz az, hogy döntően otthon érdemes áramot tankolni.

Ehhez gyorsan hozzá kell tenni, hogy még mindig van ingyenes töltési lehetőség is, például a Penny Market és a Lidl üzletek parkolóiban, az Emobility Solutions által üzemeltetett töltők egy részénél, valamint az Elmű-ÉMÁSZ néhány berendezésénél.

Az idézett portál oldalán van példa a (lakossági A1 piaci) 70,1 forintos egységárnál olcsóbb töltésre is: a Nova Futura váltóáramú (AC) berendezésénél a tarifa 65 forint kilowattóránként plusz percenként egy forint. Ám az árak többsége 79 forinttal indul, a felső határ 130-150 forint körül alakul a töltő teljesítményétől és más szempontoktól függően, azonban találkozhatunk 280 forintos egyenáramos egységárral is az Inonitynél. Sokféle árazást alkalmaznak a kereskedők: van, ahol percdíjas a tarifa, máshol teljesítménydíjas vagy azzal kombinált, továbbá elérhetők bérletek és kedvezmények is.

A legtöbb töltő Budapesten működik

Magyarországon 2022 első negyedévének végén 1912 nyilvános, engedélyköteles áramtöltő működött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint. (A nem nyilvános, nem engedélyköteles töltőberendezésekkel együtt ennél több helyen vételezhetnek áramot az autók.) A mostani érték az előző év azonos időszakánál 29,1 százalékkal, az előző negyedévinél pedig 1,7 százalékkal nagyobb. A legtöbb – 663 – töltő Budapesten működik, ezt Pest megye (248) és Győr-Moson-Sopron megye (102) követi. Így nem meglepő, hogy darabszám alapján az Elmű Hálózati Kft. területén üzemel a legtöbb ilyen eszköz (46,8 százalék), továbbá az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén (19,2 százalék).

Tisztán elektromos gépkocsiból 24 795 futott az utakon, az előző negyedévinél 15 százalékkal több, zöld rendszámosból pedig 47 859 (plusz 12 százalék.)

Forrás: MEKH, VG-grafika

Az első negyedévben az egyenáramú töltőkön (DC) mintegy 1800 megawattóra áramot használtak el az e-autósok, az egy évvel korábbinak kicsivel több, mint a kétszeresét, de az előző negyedévesnél hajszállal kevesebbet. A váltakozó áramú (AC) töltőkön 2,408 megawattóra áram kelt el, itt egy év alatt majdnem két és félszeres a bővülés, egy negyedév alatt pedig egyötödnyi. Összesen 4,2 megawattóra áramot autóztak el a járművek, ennyit a Paksi Atomerőmű két nap alatt kényelmesen megtermel, de szerencsésebb, ha az e-autók a befogott napenergiát hasznosítják.