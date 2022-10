A találkozóról Facebook-bejegyzésben számolt be a magyar diplomácia vezetője.

Mint írta: a kudarcot vallott brüsszeli szankciók miatt Európa rohamléptekkel halad a recesszió felé. Ebben a helyzetben pedig jelentősen megnő a megbízható tőkeerős nagy keleti vállalatok beruházásainak jelentősége.

Az elmúlt évek kiegyensúlyozott gazdaságpolitikájának, Európa legalacsonyabb adóinak és a politikai stabilitásnak köszönhetően a nagy keleti vállalatok vonzó beruházási célpontként tekintenek Magyarországra - tette hozzá.

Felidézte, hogy 2019 óta immáron minden évben egy-egy keleti országból érkezik a legtöbb beruházás hazánkba: amíg 2019-ben és 2021-ben Dél-Korea, addig 2020-ban és idén Kína végzett az első helyen.

Ezek a keleti beruházások teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a magyarok kimaradjanak az európai recesszióból

- vélekedett.

Kiemelte: mivel a dél-koreai vállalatok a világpiac vezetői közé tartoznak az elektromos autóipar terén, magyarországi beruházásaik sorsdöntő jelentőségűek. Ezért állapodtak meg a beruházásösztönzési és kereskedelemfejlesztési megállapodást megkötéséről, amivel további beruházásokat segít elő Magyarországon.

Emlékeztetett arra, hogy a Samsung SDI, az SK Innovation, a W-Scope és a többi elektromos autóiparhoz kapcsolódó dél-koreai vállalat több mint tízezer munkahelyet hozott és hoz létre az elmúlt időszakban Magyarországon. Mindeközben is hatalmas rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom is, ami az elmúlt évben először érte el az 5 milliárd dollárt. Jó hír továbbá, hogy a magyar hústermékek exportja is hamarosan újraindulhat az egyik legnagyobb ázsiai felvevőpiacra - sorolta.

Végül hangsúlyozta, hogy a személyes kapcsolatoknak és gesztusoknak nagy jelentősége van a keleti világban, ezért nem Budapesten formális körülmények között, hanem Dunakeszi egyik Duna-parti éttermében folytattak megbeszélést Ahn Duk-geun-al.