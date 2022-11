Ha az értékmozgást nem nézzük, egy ingatlan évente bruttó nyolc-kilencszázalékos hozamot is garantált, ma viszont ennek nagyjából a felét. Igazi versenytársnak tekinthetők a magas, két számjegyű kamatozású szuperállampapírok. Most ugyanis a legújabb állampapírok magas kamatot, hozamot biztosítanak. De ez is éppen hogy fedezi az infláció volumenét. Érdemes-e állampapírba tenni a pénzünket? Két előnyük is van a bankbetéttel szemben, az egyik a kamatadó-mentesség, amellyel a kamat 15 százalékát spórolhatjuk meg.

Állampapírpiac

A Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír egyaránt 11 százalék feletti kamatozású, biztonságos, kamatadómentes befektetést kínál. Ezek az állampapírok személyesen és online is megvásárolhatók a Magyar Államkincstárnál, a postán és a forgalmazó bankoknál.

A 2027/B nevű, változó kamatozású Magyar Államkötvény aktuális kamatát október 22-ével úgy módosították, hogy a várható éves infláció feletti értéket kínáljon.