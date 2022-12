„Bárányhúsból az európai piacon hiány van és az előrejelzések szerint ez a következő években is így lesz. Éppen ezért érdemes ezzel foglalkozni. Az ágazat most is az exportpiacon értékesíti a termelés 90 százalékát, ami 550-600 ezer bárányt jelent, és előny, hogy nem vagyunk új szereplők ezen a piacon.”