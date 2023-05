Az elnökhelyettes felidézte, hogy nemrég fejeződött be az új geotermikus szabályozás kapcsán elindított országjárásuk, ahol azzal szembesültek, hogy az önkormányzatok legnagyobb gondja, hogy miként gazdálkodják ki a megnövekedett energiaszámlákat, illetve hogyan érjék el az ellátásbiztonságot ezért sok helyen elkezdtek gondolkodni alternatívákban.

„Minket is meglepett az érdeklődés mértéke: eddig évi öt-hat geotermikus projekt futott az épületfűtésre vonatkozóan, most azonban máris 70 kérelemnél tartunk

– tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a geotermikus beruházás költséges, hiszen a kutatás és fúrás együtt akár négy-öt milliárd forintba is kerülhet. Ráadásul nagy a kockázat, mert az is előfordulhat, hogy ahol kutatnak, ott végül nem találnak semmit, hiszen két dolognak kell egyszerre meglennie: víznek, ami hordozza a hőt, valamint, hogy az a hőmérséklet megfelelő is legyen.