Dicséretes, hogy a kelet-európai országok nyomására az Európai Bizottság végül fellépett az ukrán termékek dömpingje ellen, ám ez felszíni kezelése a problémának, az agrárgazdasági kamara ezért a közeljövőben Brüsszelben tervez demonstrálni – fogalmazott a Világgazdaságnak adott interjújában Győrffy Balázs. Az idén tízéves Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint az ukrán gabonabehozatali szabályozásokkal kapcsolatban érdemes néhányat visszalépni, és megvizsgálni, miként működik az uniós piac, és hogyan viszonyul ehhez az import.

Egyenlőtlen feltételek

Győrffy Balázs a lapnak kifejtette: míg a belső piacra mindenféle szankció nélkül be lehet hozni olyan termékeket, amelyek előállítása során semmilyen uniós előírást nem tartottak be, addig az itt termelő, rengeteg szabályozást betartani kénytelen gazdálkodók jókora hátrányban lesznek a külpiacon termelőkkel szemben, legyenek azok brazilok vagy ukránok. Márpedig az unió a gabonán kívül a tojás, a baromfi, a méz és minden egyéb élelmiszer esetében is korlátok nélküli behozatalt tett lehetővé.

Ráadásul – emlékeztetett – mivel az ukrán termény háborús zónából érkezik, nyomott áron kel el.

Hiszen, lássuk be, a gazdálkodók természetesen mielőbb szabadulni próbálnak ettől az árutól, nehogy hadizsákmány legyen, vagy elpusztuljon valamilyen katonai akció során

– fogalmazott.