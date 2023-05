Vajda Attila a tavalyi év legfontosabb eredményének nevezte, hogy második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára, a 16 milliárd forintos beruházást a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta.

Az új gyár 100 százalékban fedezi a cég alappapír-szükségletét, emellett megduplázza a vállalat termelési kapacitását. Az éves termelés 2023-ban várhatóan meghaladja a 150 ezer tonnát, és erősödik a cég külpiaci aktivitása is. A beruházásnak is köszönhetően a cég megtartotta 600 dolgozóját és további 50-nel növelte magasan képzett kollégái számát

- emelték ki a közleményben.

Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető-igazgatója. 2022-ben új fuvarozási üzletágat indított a Vajda-Papír Kft., hogy függetlenedve a külső szállítóktól, a költségek csökkentése mellett garantálhassák a vevők kiszolgálását

Forrás: Vajda-Papir Kft.

Kitértek arra is: 2022-ben új fuvarozási üzletágat indított a Vajda-Papír Kft., hogy függetlenedve a külső szállítóktól, a költségek csökkentése mellett garantálhassák a vevők kiszolgálását. Belföldi és külföldi viszonylatban is optimalizálják a szállítási tevékenységet, és harmadik félnek is nyújtanak szállítási szolgáltatást. Az új üzletág jól teljesít, ezért a cél, hogy 2023-ban bővítsék a szolgáltatásaikat partnereik részére.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 130 munkavállalót foglalkoztató leányvállalattal. A cég 2020-ban és 2021-ben összesen 20 milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátást hajtott végre. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát exportpiacokon értékesítik.